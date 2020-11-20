Нападающий Егор Соколов поделился впечатлениями от подписания контракта с «Оттавой Сенаторз».



«Невероятно горд, что подписал первый профессиональный контракт. Спасибо моей семье, приёмной семье, друзьям и тренерам, которые помогли мне на пути к цели. С нетерпением жду того, что ждёт меня впереди», — написал игрок на своей странице в «Твиттере».

«Оттава» подписала контракт новичка с 20-летним российским нападающим Егором Соколовым. Соглашение с молодым хоккеистом рассчитано на три года.



Напомним, нападающий «Кейп Бретон» из юниорской лиги Квебека Егор Соколов был выбран «Оттавой Сенаторз» на драфте НХЛ в 2020 году во втором раунде под общим 61-м номером.



В прошлом сезоне форвард стал лучшим снайпером лиги Квебека, забросив 46 шайб.