Владельцы клубов НХЛ хотят внести изменения в новое коллективное соглашение

Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков всё ещё рассчитывают, что новый сезон стартует 1 января 2021 года. Однако переговоры осложнились после того, как владельцы клубов потребовали внести изменения в коллективное соглашение, которое было принято всего несколько месяцев назад. Игроки считают, что сейчас уже нельзя менять никакие условия договора, сообщает обозреватель матчей «Бостон Брюинз», американский журналист Джо Хаггерти на своей странице в «Твиттере».



Изначально стороны договорились о том, что эскроу составляет 20 процентов в сезоне-2020/2021, от 14 до 18 — через год и 10 — на сезон-2022/2023 с последующим понижением в три последних года. Теперь НХЛ требует значительно увеличить уровень эскроу на три заключительных сезона.

НХЛ предложила игрокам два варианта увеличения эскроу и процента отсрочки зарплаты