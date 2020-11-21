Генменеджер «Оттавы»: были рады выбрать Соколова. Ради этого он очень много работал

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал подписание трёхлетнего контракта новичка с 20-летним российским нападающим Егором Соколовым.

«Стоит отдать должное Егору, он ради этого очень много работал. Несмотря на то что изначально его не задрафтовали, он сделал всё ради улучшения многих аспектов своей игры. И во многом благодаря этому в прошлом сезоне стал лидером лиги Квебека по голам. Мы были рады выбрать его под тем номером, под которым выбрали, и ждём его дальнейшего прогресса», — приводит слова Дориона пресс-служба лиги.

Соколов был выбран «Оттавой» во втором раунде драфта НХЛ — 2020 под общим 61-м номером. В минувшем сезоне он стал лучшим снайпером лиги Квебека, забросив 46 шайб.