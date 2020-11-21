Лодня: в США были протесты Black Lives Matter. Приехал в Беларусь — здесь тоже протестуют

21-летний американский форвард Иван Лодня поделился впечатлениями от выступления в составе минского «Динамо».

«Дэн Мильштейн позвонил мне и спросил: «Играть в хоккей-то хочешь? Я думал, это шутка, но он ответил, что есть возможность играть в КХЛ за «Динамо» в Беларуси. Всё произошло очень быстро, я собрал вещи и улетел.

Беларусь — очень приятная страна. Особенно Минск, современный и чистый город. Забавно, что когда я был в Америке, то там проходили протесты Black Lives Matter. Приехал в Беларусь — а здесь тоже протестуют.

Не хочу говорить за других, но я здесь чтобы пробиться в НХЛ. Не хочу сидеть дома и тренироваться целыми днями. Надо выходить на лёд, если хочешь играть лучше. Хочу быть там, где хоккей продолжается. Мне здесь всё нравится», — приводит слова хоккеиста The Athletic.

В минувшем сезоне Лодня принял участие в 41 матче регулярного чемпионата юниорской хоккейной лиги Онтарио в составе «Ниагары АйсДогз». Иван забросил 27 шайб и сделал 35 результативных передач при показателе полезности "-1" и 22 минутах штрафного времени.