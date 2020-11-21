Генменеджер «Давоса»: у Торнтона горит огонь в глазах. Он поможет «Торонто» побеждать

Генеральный менеджер «Давоса» Раэто Раффайнер поделился мнением о переходе в «Торонто Мэйпл Лифс» форварда Джо Торнтона.

«В «Мэйпл Лифс» совершенно чётко понимают, кого они приобрели. У него до сих пор горит огонь в глазах, да и весь его организм говорит о желании побеждать. И он однозначно поможет «Торонто» побеждать. Даже несмотря на то, что статистика Торнтона в прошлом году немного просела, он окажет огромное влияние на игру на вбрасываниях. Про большинство даже говорить не стоит. Когда тренерский штаб дает ему роль, он её выполняет.

Если он чувствует себя здоровым, трудится каждый день и остаётся здоровым, то нет никаких причин, почему он не должен играть. Многие смеются: «Он такой старый, бла-бла-бла». Но его влияние на игру по-прежнему невероятно. Так что если он готов играть, почему этого не делать?» — приводит слова Раффайнера пресс-служба лиги.