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Светлов: Лугин, Архипов и Михасёнок создали конкуренцию в «Амуре»

Светлов: Лугин, Архипов и Михасёнок создали конкуренцию в «Амуре»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал селекционную работу хабаровского клуба в нынешнем сезоне.

«Учитывая объективные возможности «Амура», мы довольны селекцией. Во время паузы на Евротур клуб подписал Лугина, Архипова, Михасёнка, новички создали конкуренцию, которая никогда и никому не мешала. Тот же Дмитрий Лугин неплохо вошёл в первое звено братьев Зогорна, набрал очки в двух матчах. В первом же матче забил и Архипов.

«Амур» — профессиональный клуб, в котором за селекцию отвечает менеджмент. Задача главного тренера, тренерского штаба в целом — руководствуясь спортивным принципом, определить состав и систему игры. У нас каждый занимается своим делом», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.

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