Бывальцев: Кравцов правильно расставил приоритеты и начал двигаться вперёд

Нападающий «Трактора» Алексей Бывальцев прокомментировал игру одноклубника, Виталия Кравцова, в нынешнем сезоне.

«Кравцов правильно расставил приоритеты, сделал верные выводы и начал двигаться вперёд. Он вносит в команду огромный вклад. Не могу сказать, что за те две недели, когда он не играл, мы не могли показывать хороший хоккей… Но, когда вышел после болезни, он сразу же забил два гола, которые очень помогли нам в тяжёлой поездке.

Уедет ли он в следующем сезоне за океан? Этот вопрос нужно задавать только ему. Думаю, в этот раз он примет верное решение», — приводит слова Бывальцева Sport24.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 20-летний Кравцов в 21 матче набрал 11 (8+3) очков при показателе полезности «+9» и 6 минутах штрафного времени.