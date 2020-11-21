Калетник: договорились, если будет предложение из КХЛ, «Ермак» сразу же меня отпустит

Нападающий «Ермака» Владислав Калетник рассказал о возвращении в клуб из Ангарска.

«Вышла такая ситуация, что у меня не получилось в этом сезоне с КХЛ. А смотреть в сторону какого-либо другого города в Высшей лиге мне не очень хотелось. Решил сыграть этот сезон дома. У меня отличные отношения с руководством «Ермака». Мы договорились, если у меня будет предложение из КХЛ, меня сразу же отпустят. Я для него открыт. Но и дома у меня пока всё хорошо.

Летом всегда провожу много времени дома, в Ангарске. Перед тем как подписать контракт с «Ермаком», я уже три месяца был в городе. Можно ли сказать, что именно здесь я наконец-то почувствовал свою игру? Конечно, доверие со стороны тренеров ко мне есть. К тому же в Ангарске живут друзья, близкие и родные. Хочется перед ними показывать хорошую игру», — приводит слова Калетника пресс-служба лиги.