Путин: Ночная хоккейная лига выполняет важную миссию, способствует популяризации хоккея

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил участников и гостей открытия десятого, юбилейного сезона игр Ночной хоккейной лиги.

«С удовлетворением отмечу, что этот замечательный проект выполняет важную, востребованную миссию, способствует популяризации хоккея, продвижению в обществе ценностей здорового и активного образа жизни, развитию лучших традиций отечественного детско-юношеского спорта, вовлекает в орбиту своей деятельности ветеранов. Во многом благодаря Ночной хоккейной лиге в городах и посёлках создаются новые хоккейные команды и всё больше людей получает прекрасную возможность расширить круг общения, обрести единомышленников, проявить себя на поприще любительского спорта.

Уверен, десятый сезон пройдёт успешно, станет настоящим праздником для участников, болельщиков, для всех поклонников хоккея в нашей стране. Желаю вам всего самого доброго», — сообщается в телеграмме Владимира Путина.