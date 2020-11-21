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Вице-президент ИИХФ выступил за перенос ЧМ-2021 из Беларуси

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ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Вице-президент ИИХФ выступил за перенос ЧМ-2021 из Беларуси
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола выступил против проведения матчей чемпионата мира 2021 года в Минске.

«Моя позиция по вопросам прав человека в Беларуси до сих пор не всем кажется ясной, даже если я это десять раз сказал. Считаю, матчи ЧМ-2021 нужно переносить из Минска. Верю, что так и будет», — написал Куммола в своём «твиттере».

После прошедших в Беларуси 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которая считает, что победила Светлана Тихановская.

Ранее в СМИ появилась информация, что ИИХФ может делегировать России право проведения ЧМ-2021.

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