Правительство РФ одобрило выделение средств на возведение «Арены-Омск»

Правительство Российской Федерации одобрило выделение средств на строительство арены в Омске для проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
«Проект распоряжения направлен на выполнение международных обязательств в части проведения в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров до 20 лет, а также создание условий для развития хоккея, следж-хоккея, фигурного катания, шорт-трека и массового спорта в Омской области», — говорится в сообщении.
Напомним, «Авангард» с 2018 года проводит домашние матчи в Балашихе из-за аварийной ситуации на «Арене-Омск». Строительство планируют завершить в середине 2022 года. Молодёжный чемпионат мира пройдёт на новой «Арене-Омск» в декабре 2022 — январе 2023 года.
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