«Спартак» подписал полноценный контракт с Максимом Майоровым до конца сезона
Московский «Спартак» подписал полноценный контракт с Максимом Майоровым, сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере». До этого игрок находился на просмотровом контракте.
За красно-белых 31-летний нападающий провёл 6 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2021 года.
Напомним, в минувшем сезоне 31-летний нападающий защищал цвета «Салавата Юлаева». Максим принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. В плей-офф на счету российского форварда одна голевая передача в двух матчах. Майоров проводил на льду чуть меньше 12 минут в регулярке и чуть больше 14 минут — в плей-офф.
Знарок: «Спартак» подарил очко «Северстали». По Майорову пока ничего не решили
- 21 ноября 2020
-
17:13
-
17:07
-
16:49
-
16:14
-
15:46
-
15:30
-
14:55
-
14:06
-
13:40
-
13:29
-
13:06
-
12:42
-
11:59
-
11:33
-
10:55
-
10:33
-
09:51
-
09:23
-
09:00
-
08:38
-
08:24
- 20 ноября 2020
-
23:46
-
23:37
-
23:35
-
23:15
-
22:50
-
22:21
-
22:11
-
21:51
-
21:25
-
21:12
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:22
Партнерский контент