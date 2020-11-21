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«Спартак» подписал полноценный контракт с Максимом Майоровым до конца сезона

«Спартак» подписал полноценный контракт с Максимом Майоровым до конца сезона
Хоккей / КХЛ 0

Московский «Спартак» подписал полноценный контракт с Максимом Майоровым, сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере». До этого игрок находился на просмотровом контракте.

За красно-белых 31-летний нападающий провёл 6 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2021 года.

Напомним, в минувшем сезоне 31-летний нападающий защищал цвета «Салавата Юлаева». Максим принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. В плей-офф на счету российского форварда одна голевая передача в двух матчах. Майоров проводил на льду чуть меньше 12 минут в регулярке и чуть больше 14 минут — в плей-офф.

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