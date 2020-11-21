Тимур Билялов впервые с 10 октября попал в заявку «Ак Барса» на матч

Казанский «Ак Барс» объявил состав на домашнюю встречу с китайским «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальной странице казанского клуба в «Твиттере».



В заявке «Ак Барса» отсутствуют вратарь Амир Мифтахов, нападающий Станислав Галиев и защитник Андрей Педан, которого дисквалифицировали на один матч. В состав команды вернулся игрок обороны Камиль Фазылзянов, форвард Михаил Фисенко, а также голкипер Тимур Билялов.



Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:

Юдин — Лямкин, Воронков — Азеведу — Зарипов;

Рукавишников — Фазылзянов, Доус — Да Коста — Тихонов;

Журавлёв — Хенкель, Лукоянов — Бурмистров — Глухов;

Сафонов — Лучевников, Петров — Кормье — Фисенко.

Место в воротах займёт Адам Рейдеборн. Его сменщиком станет Тимур Билялов.



Матч «Куньлунь Ред Стар» — «Ак Барс» состоится сегодня, 21 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск.