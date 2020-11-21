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Тимур Билялов впервые с 10 октября попал в заявку «Ак Барса» на матч

Тимур Билялов впервые с 10 октября попал в заявку «Ак Барса» на матч
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» объявил состав на домашнюю встречу с китайским «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальной странице казанского клуба в «Твиттере».

В заявке «Ак Барса» отсутствуют вратарь Амир Мифтахов, нападающий Станислав Галиев и защитник Андрей Педан, которого дисквалифицировали на один матч. В состав команды вернулся игрок обороны Камиль Фазылзянов, форвард Михаил Фисенко, а также голкипер Тимур Билялов.

Стартовые пятёрки выглядят следующим образом:

  • Юдин — Лямкин, Воронков — Азеведу — Зарипов;
  • Рукавишников — Фазылзянов, Доус — Да Коста — Тихонов;
  • Журавлёв — Хенкель, Лукоянов — Бурмистров — Глухов;
  • Сафонов — Лучевников, Петров — Кормье — Фисенко.

Место в воротах займёт Адам Рейдеборн. Его сменщиком станет Тимур Билялов.

Матч «Куньлунь Ред Стар» — «Ак Барс» состоится сегодня, 21 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск.

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