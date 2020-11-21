Игроки московского «Динамо» Иван Игумнов и Теэму Пулккинен выбыли до декабря

Московское «Динамо» объявило состав на выездную серию с «Трактором» и «Йокеритом», сообщается в «телеграме» бело-голубых.
Тренерский штаб взял 25 хоккеистов.
Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Георгий Кузнецов;
Защитники: Юусо Хиетанен, Михал Чайковски, Андрей Миронов, Андрей Сергеев, Егор Зайцев, Сергей Бойков, Артём Волков, Кирилл Лямин, Егор Аланов.
Нападающие: Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин, Дмитрий Кагарлицкий, Даниил Тарасов, Оскар Линдберг, Владимир Брюквин, Вячеслав Кулёмин, Владислав Ефремов, Иван Муранов, Егор Брызгалов, Олег Зайцев, Илья Шипов, Никита Попугаев.
Отмечается, что Иван Игумнов и Теэму Пулккинен остались в Москве из-за травм. Они выбыли до декабря.
«Динамо» сыграет с «Трактором» 22 ноября. Начало встречи запланировано на 15:00 мск.
- 21 ноября 2020
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