Игроки московского «Динамо» Иван Игумнов и Теэму Пулккинен выбыли до декабря

Московское «Динамо» объявило состав на выездную серию с «Трактором» и «Йокеритом», сообщается в «телеграме» бело-голубых.



Тренерский штаб взял 25 хоккеистов.



Вратари: Александр Ерёменко, Иван Бочаров, Георгий Кузнецов;



Защитники: Юусо Хиетанен, Михал Чайковски, Андрей Миронов, Андрей Сергеев, Егор Зайцев, Сергей Бойков, Артём Волков, Кирилл Лямин, Егор Аланов.



Нападающие: Вадим Шипачёв, Дмитрий Яшкин, Дмитрий Кагарлицкий, Даниил Тарасов, Оскар Линдберг, Владимир Брюквин, Вячеслав Кулёмин, Владислав Ефремов, Иван Муранов, Егор Брызгалов, Олег Зайцев, Илья Шипов, Никита Попугаев.



Отмечается, что Иван Игумнов и Теэму Пулккинен остались в Москве из-за травм. Они выбыли до декабря.



«Динамо» сыграет с «Трактором» 22 ноября. Начало встречи запланировано на 15:00 мск.

Московское «Динамо» дома разгромило рижан, забросив шесть шайб. Яшкин оформил хет-трик