Форвард «Металлурга» Прохоркин подрался в самолёте с ассистентом главного тренера Гольцем

В самолёте, который доставлял игроков магнитогорского «Металлурга» из Хабаровска в Магнитогорск, случился конфликт между игроками команды и ассистентом главного тренера Александром Гольцем, сообщает Sport24.



Нападающие Николай Прохоркин и Сергей Плотников на повышенных тонах обсуждали с партнерами неудачные результаты команды в последних матчах — поражение в матче с «Амуром» стало 6-м в 8 матчах. Гольц потребовал прекратить этот разговор. В итоге все закончилось дракой между Прохоркиным и Гольцем.



Матч «Амур» — «Металлург» состоялся в четверг, 19 ноября, и завершился победой хабаровской команды в овертайме — 2:1.



«Металлург» набрал 35 очков в 28 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции.

Прохоркин — о драке с Гольцем: я не идиот, чтобы драться с тренером