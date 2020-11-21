Шайба и передача Зарипова помогли «Ак Барсу» обыграть «Куньлунь»

Казанский «Ак Барс» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на «Арене-Мытищи» и завершилась со счётом 5:2.



На девятой минуте Найджел Доус с передачи Стефана Да Косты вывел гостей вперёд. На 52-й секунде второго игрового отрезка Джастин Азеведу увеличил преимущество, ему ассистировал Кристиан Хенкель. Через минуту Даниил Журавлёв с передач Михаила Глухова и Патриса Кормье довёл счёт до крупного. На второй минуте третьего периода Кирилл Петров забросил четвёртую шайбу, ему ассистировали Александр Бурмистров и Данис Зарипов. В течение двух минут Алексей Торопченко и Люк Локхарт забросили по одной шайбе, сократив отставание до трёх шайб. Зарипов установил итоговый счёт встречи.

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Следующую встречу «Ак Барс» проведёт с омским «Авангардом». «Куньлунь» встретится с рижским «Динамо». Оба матча состоятся 23 ноября.