«Локомотив» прервал серию из трёх поражений, дома обыграв рижское «Динамо»

Ярославский «Локомотив» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 3:1.



Первый период оказался безголевым. В середине второго игрового отрезка Антон Ландер с передач Магнуса Пяаярви и Атте Охтамаа вывел хозяев вперёд. Через минуту Павел Кудрявцев увеличил преимущество. В начале третьего периода Егор Коршков с передач Максима Осипова и Павла Красковского сделал счёт 3:0. В середине игрового отрезка Глеб Зырянов отыграл одну шайбу, но на большее гостей не хватило.

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Следующую встречу «Локомотив» проведёт 24 ноября с минским «Динамо». Рижане сыграют с «Куньлунь Ред Стар» 23 ноября.