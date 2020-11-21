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«Локомотив» прервал серию из трёх поражений, дома обыграв рижское «Динамо»

«Локомотив» прервал серию из трёх поражений, дома обыграв рижское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 3:1.

Первый период оказался безголевым. В середине второго игрового отрезка Антон Ландер с передач Магнуса Пяаярви и Атте Охтамаа вывел хозяев вперёд. Через минуту Павел Кудрявцев увеличил преимущество. В начале третьего периода Егор Коршков с передач Максима Осипова и Павла Красковского сделал счёт 3:0. В середине игрового отрезка Глеб Зырянов отыграл одну шайбу, но на большее гостей не хватило.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу «Локомотив» проведёт 24 ноября с минским «Динамо». Рижане сыграют с «Куньлунь Ред Стар» 23 ноября.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 ноября 2020, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Динамо Р
Рига
1:0 Ландер (Пяаярви, Охтамаа) – 31:14' (5x5)   2:0 Кудрявцев (Алексеев) – 32:30' (5x5)   3:0 Коршков (Осипов, Красковский) – 42:47' (5x5)   3:1 Зырянов – 49:47' (5x5)
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