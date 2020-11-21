ЦСКА крупно обыграл минское «Динамо». У Лайпсика и Кемпе — по дублю

ЦСКА обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на «Минск-Арене» и завершилась со счётом 5:1.



В середине первого периода Брэндон Козун в меньшинстве вывел хозяев вперёд. В начале второго игрового отрезка Марио Кемпе с передач Брендана Лайпсика и Андрея Локтионова сравнял счёт. В середине периода Кемпе оформил дубль, выведя гостей вперёд. В середине третьего игрового отрезка Брендан Лайпсик забросил дважды, а спустя 14 секунд после второй шайбы канадского форварда ещё один гол забил Константин Окулов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу ЦСКА проведёт 23 ноября с «Сибирью». Минское «Динамо» сыграет 24 ноября с ярославским «Локомотивом».