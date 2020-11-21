В «Барысе» сообщили, когда предоставят информацию о драке Клещенко и Блэкера на тренировке

Представители «Барыса» прокомментировали информацию о драке между игроками казахстанской команды Никитой Клещенко и Джесси Блэкером.
«Завтра после мачта регулярного чемпионата «Салават Юлаев» — «Барыс» наш главный тренер Юрий Владимирович Михайлис будет готов дать информацию о произошедшем», — сказали корреспонденту Павлу Панышеву в пресс-службе «Барыса».
Ранее появилась информация о том, что на тренировке «Барыса» перед отъездом в Уфу произошла драка между защитниками Джесси Блэкером и Никитой Клещенко.
Оба игрока в итоге не были вызваны на выездную серию. 29-летний Блэкер выступает за казахстанский клуб с сезона-2018/2019. 23-летний Клещенко дебютировал за «Барыс» в КХЛ в прошлом сезоне.
22 ноября «Барыс» в Уфе встретится с «Салаватом Юлаевым». 24 ноября казахстанская команда в Санкт-Петербурге сыграет со СКА.
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