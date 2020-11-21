Прохоркин — о драке с Гольцем: я не идиот, чтобы драться с тренером

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Прохоркин отреагировал на опубликованную ранее информацию, согласно которой он подрался в самолёте с ассистентом главного тренера Александром Гольцем.
«Вы что, смеётесь? Если бы была драка, завтра на матче у кого-то бы были побои. Эта информация — обман. Никаких драк ни у меня, ни у ребят не было.
Если хотите, можете сами спросить у Гольца. Александр — неконфликтный человек. А я не идиот, чтобы драться с тренером», — приводит слова Прохоркина «Спорт-экспресс».
Ранее появилась информация о том, что нападающие Николай Прохоркин и Сергей Плотников на повышенных тонах обсуждали с партнерами неудачные результаты команды в последних матчах — поражение в матче с «Амуром» стало 6-м в 8 матчах. Гольц потребовал прекратить этот разговор. В итоге все закончилось дракой между Прохоркиным и Гольцем.
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