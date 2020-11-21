Игорь Никитин: ЦСКА провёл не лучшую встречу сегодня. «Динамо» заставляло ошибаться
Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (5:1).
«Я думаю, что не лучшую встречу провели сегодня. Минск заставлял нас ошибаться. Ларс подтащил в паре моментов.
Думаю, что сегодня всё большинство решило. Но это хоккей, все моменты важны, тем более большинство.
Особо за таблицей не следим. Готовились играть против хорошей команды. Они и сегодня играли хорошо, но мы реализовали свои моменты в большинстве», — приводит слова Никитина пресс-служба московского клуба.
Напомним, что ЦСКА обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на «Минск-Арене» и завершилась со счётом 5:1. По дублю в составе победившей команды оформили Марио Кемпе и Брендан Лайпсик.
ЦСКА крупно обыграл минское «Динамо». У Лайпсика и Кемпе — по дублю
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