Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Игорь Никитин: ЦСКА провёл не лучшую встречу сегодня. «Динамо» заставляло ошибаться

Игорь Никитин: ЦСКА провёл не лучшую встречу сегодня. «Динамо» заставляло ошибаться
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (5:1).

«Я думаю, что не лучшую встречу провели сегодня. Минск заставлял нас ошибаться. Ларс подтащил в паре моментов.

Думаю, что сегодня всё большинство решило. Но это хоккей, все моменты важны, тем более большинство.

Особо за таблицей не следим. Готовились играть против хорошей команды. Они и сегодня играли хорошо, но мы реализовали свои моменты в большинстве», — приводит слова Никитина пресс-служба московского клуба.

Напомним, что ЦСКА обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на «Минск-Арене» и завершилась со счётом 5:1. По дублю в составе победившей команды оформили Марио Кемпе и Брендан Лайпсик.

ЦСКА крупно обыграл минское «Динамо». У Лайпсика и Кемпе — по дублю
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020