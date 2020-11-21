Ковалёв: трудно играть, когда из матча в матч судьи совершают ошибки

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (2:5).
«Дали сопернику возможности, они забросили, а мы шансами не воспользовались. Трудно играть, когда из матча в матч судьи совершают ошибки. Подъезжают, говорят — извините, мы неправильно удалили. Но нам-то лучше от этого не становятся. Нам голы забивают, а они извиняются… Все эти извинения не в нашу пользу пока.
Почему начинаем забрасывать, когда крупно проигрываем сопернику? Если бы у меня был ответ на этот вопрос, можно было сразу в казино идти. Мы требуем от игроков такого хоккея постоянно. Наверное, они думают — раз крупно проигрываем, терять уже нечего и можно начинать играть. Мы каждый матч жёстко спрашиваем с игроков, меняем их местами, кто-то садится на лавку. Шикин делает всё возможное для команды. На данный момент у нас только вратарь и играет. Не думаю, что пропущенные шайбы — его вина. Он всё делает по максимуму. В основном ошибаются полевые игроки в обороне, им нужно чаще ловить шайбы на себя. Сегодня мы могли научиться этому у соперника. Пока не могу сказать, когда будут изменения в составе. Это долгий процесс», — приводит слова Ковалёва пресс-служба КХЛ.
- 21 ноября 2020
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