Квартальнов: нам не даёт покоя, что «Ак Барс» пропускает

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с китайским «Куньлунь Ред Стар» (5:2).



«Провели неплохой матч. В целом доволен, но пропустили две шайбы в третьем периоде. Мы никогда не критикуем вратаря. Он нам очень неплохо помогал, были броски из-под защитника, форварды «Куньлуня» исполнили очень здорово. Конечно, любой вратарь может вытащить любой бросок, не бывает неберущихся шайб. Очень хорошо, когда забиваешь много голов, но надо смотреть и на пропущенные шайбы. Это не даёт нам покоя. Начали забрасывать, и это здорово», — приводит слов Квартального пресс-служба КХЛ.



Напомним, «Ак Барс» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на «Арене-Мытищи» и завершилась со счётом 5:2.

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