Квартальнов: нам не даёт покоя, что «Ак Барс» пропускает
Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с китайским «Куньлунь Ред Стар» (5:2).
«Провели неплохой матч. В целом доволен, но пропустили две шайбы в третьем периоде. Мы никогда не критикуем вратаря. Он нам очень неплохо помогал, были броски из-под защитника, форварды «Куньлуня» исполнили очень здорово. Конечно, любой вратарь может вытащить любой бросок, не бывает неберущихся шайб. Очень хорошо, когда забиваешь много голов, но надо смотреть и на пропущенные шайбы. Это не даёт нам покоя. Начали забрасывать, и это здорово», — приводит слов Квартального пресс-служба КХЛ.
Напомним, «Ак Барс» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на «Арене-Мытищи» и завершилась со счётом 5:2.
Шайба и передача Зарипова помогли «Ак Барсу» обыграть «Куньлунь»
- 21 ноября 2020
-
23:12
-
22:55
-
22:15
-
21:55
-
21:50
-
21:30
-
21:11
-
20:45
-
20:20
-
20:12
-
20:02
-
19:44
-
19:39
-
19:27
-
19:18
-
19:17
-
18:43
-
18:17
-
18:05
-
17:13
-
17:07
-
16:49
-
16:14
-
15:46
-
15:30
-
14:55
-
14:06
-
13:40
-
13:29
-
13:06
-
12:42
-
11:59
-
11:33
-
10:55
-
10:33
Партнерский контент