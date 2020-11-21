Немировски: Варнаков после большого перерыва выглядел хорошо, в дальнейшем ему будет легче

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал итоги встречи с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:2 Б).



«Конечно, обидно вести в счёте 2:0 и получить два гола после ошибок на вбрасывании. Видно, что ребятам было тяжело, третья выездная встреча через день — при том, что соперник последний раз играл 16-го числа. Но парни молодцы, выложились полностью. С двумя очками едем домой.



Если говорить об отсутствии Гончарука — это ротация, хотя сезон длинный очень часто у многих игроков присутствуют микротравмы. Варнаков для первого матча после большого перерыва выглядел хорошо. Думаю, в следующем матче ему будет значительно легче», — приводит слова Немировски пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

«Автомобилист» проиграл второй матч кряду, уступив «Торпедо» в серии буллитов