Немировски: Варнаков после большого перерыва выглядел хорошо, в дальнейшем ему будет легче
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал итоги встречи с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:2 Б).
«Конечно, обидно вести в счёте 2:0 и получить два гола после ошибок на вбрасывании. Видно, что ребятам было тяжело, третья выездная встреча через день — при том, что соперник последний раз играл 16-го числа. Но парни молодцы, выложились полностью. С двумя очками едем домой.
Если говорить об отсутствии Гончарука — это ротация, хотя сезон длинный очень часто у многих игроков присутствуют микротравмы. Варнаков для первого матча после большого перерыва выглядел хорошо. Думаю, в следующем матче ему будет значительно легче», — приводит слова Немировски пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
«Автомобилист» проиграл второй матч кряду, уступив «Торпедо» в серии буллитов
- 21 ноября 2020
-
23:12
-
22:55
-
22:15
-
21:55
-
21:50
-
21:30
-
21:11
-
20:45
-
20:20
-
20:12
-
20:02
-
19:44
-
19:39
-
19:27
-
19:18
-
19:17
-
18:43
-
18:17
-
18:05
-
17:13
-
17:07
-
16:49
-
16:14
-
15:46
-
15:30
-
14:55
-
14:06
-
13:40
-
13:29
-
13:06
-
12:42
-
11:59
-
11:33
-
10:55
-
10:33
Партнерский контент