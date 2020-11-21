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Вудкрофт — об удалении Знахаренко: Кемпе сам спровоцировал игрока «Динамо»

Вудкрофт — об удалении Знахаренко: Кемпе сам спровоцировал игрока «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги встречи с ЦСКА (1:5).

«Первые 48–50 минут были очень хорошими, но подвели удаления. Счёт — не показатель сегодняшнего матча, насколько он был тяжёлым и интересным. Подвели удаления, и нам это станет большим уроком в подготовке к плей-офф. Были и хорошие моменты, но я недоволен результатом в целом.

Нам нужно играть все 60 минут и использовать все наши шансы, играть дисциплинированно. ЦСКА делает всё именно так. К сожалению, сегодня мы играли так только 48 минут. Хорошие новости, что не проиграли ЦСКА в скорости, силовой борьбе. Проиграли сами себе. И привезли голы. В наших силах продолжить работу, исправиться и побеждать.

После матча в раздевалке сказал, что мы можем многое вынести из этой встречи. Мы должны учиться, учиться и ещё раз учиться на своих ошибках. И последнее, что отметил, — как Роман Горбунов подрался за команду. Молодец что подрался. Он показал, что наша команда боевая и готова бороться, несмотря ни на что. Когда мы его подписывали, знали, что он может постоять за себя и за команду. Такая драка помогает команде быть уверенной и заряжает эмоциями на следующий матч.

По поводу санкций к Дмитрию Знахаренко, нужно ещё раз пересмотреть эпизод, но мне кажется, что судья пропустил удар локтем в голову от Кемпе. Кемпе и драку спровоцировал. Дмитрий — очень командный игрок. Поговорим с ним на эту тему», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба КХЛ.

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