Вудкрофт — об удалении Знахаренко: Кемпе сам спровоцировал игрока «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги встречи с ЦСКА (1:5).
«Первые 48–50 минут были очень хорошими, но подвели удаления. Счёт — не показатель сегодняшнего матча, насколько он был тяжёлым и интересным. Подвели удаления, и нам это станет большим уроком в подготовке к плей-офф. Были и хорошие моменты, но я недоволен результатом в целом.
Нам нужно играть все 60 минут и использовать все наши шансы, играть дисциплинированно. ЦСКА делает всё именно так. К сожалению, сегодня мы играли так только 48 минут. Хорошие новости, что не проиграли ЦСКА в скорости, силовой борьбе. Проиграли сами себе. И привезли голы. В наших силах продолжить работу, исправиться и побеждать.
После матча в раздевалке сказал, что мы можем многое вынести из этой встречи. Мы должны учиться, учиться и ещё раз учиться на своих ошибках. И последнее, что отметил, — как Роман Горбунов подрался за команду. Молодец что подрался. Он показал, что наша команда боевая и готова бороться, несмотря ни на что. Когда мы его подписывали, знали, что он может постоять за себя и за команду. Такая драка помогает команде быть уверенной и заряжает эмоциями на следующий матч.
По поводу санкций к Дмитрию Знахаренко, нужно ещё раз пересмотреть эпизод, но мне кажется, что судья пропустил удар локтем в голову от Кемпе. Кемпе и драку спровоцировал. Дмитрий — очень командный игрок. Поговорим с ним на эту тему», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба КХЛ.
- 21 ноября 2020
-
23:52
-
23:12
-
22:55
-
22:15
-
21:55
-
21:50
-
21:30
-
21:11
-
20:45
-
20:20
-
20:12
-
20:02
-
19:44
-
19:39
-
19:27
-
19:18
-
19:17
-
18:43
-
18:17
-
18:05
-
17:13
-
17:07
-
16:49
-
16:14
-
15:46
-
15:30
-
14:55
-
14:06
-
13:40
-
13:29
-
13:06
-
12:42
-
11:59
-
11:33
-
10:55