Агент Клещенко — о драке с Блэкером: конфликт полностью улажен. СМИ делают из мухи слона

Хоккейный агент Вячеслав Борисов сообщил, что Никита Клещенко, чьи интересы он представляет, и Джесси Блэкер уладили конфликт, возникший на тренировке «Барыса» и переросший в драку.

«Они созвонились друг с другом. Теперь у них всё нормально. Конфликт полностью улажен. СМИ делают из мухи слона», — цитирует Борисова «Шайба.kz».

На тренировке «Барыса» перед отъездом в Уфу произошла драка между защитниками Блэкером и Клещенко. Оба игрока в итоге не поехали на выезд. 29-летний Блэкер выступает за казахстанский клуб с сезона-2018/2019. 23-летний Клещенко в прошлом сезоне дебютировал за «Барыс» в КХЛ.

22 ноября «Барыс» в Уфе встретится с «Салаватом Юлаевым». 24 ноября казахстанская команда в Санкт-Петербурге сыграет со СКА.

