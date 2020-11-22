Агент Клещенко — о драке с Блэкером: конфликт полностью улажен. СМИ делают из мухи слона
Хоккейный агент Вячеслав Борисов сообщил, что Никита Клещенко, чьи интересы он представляет, и Джесси Блэкер уладили конфликт, возникший на тренировке «Барыса» и переросший в драку.
«Они созвонились друг с другом. Теперь у них всё нормально. Конфликт полностью улажен. СМИ делают из мухи слона», — цитирует Борисова «Шайба.kz».
На тренировке «Барыса» перед отъездом в Уфу произошла драка между защитниками Блэкером и Клещенко. Оба игрока в итоге не поехали на выезд. 29-летний Блэкер выступает за казахстанский клуб с сезона-2018/2019. 23-летний Клещенко в прошлом сезоне дебютировал за «Барыс» в КХЛ.
22 ноября «Барыс» в Уфе встретится с «Салаватом Юлаевым». 24 ноября казахстанская команда в Санкт-Петербурге сыграет со СКА.
Игроки «Барыса» Клещенко и Блэкер подрались на тренировке. Они пропустят выездные матчи
- 22 ноября 2020
-
08:16
-
08:01
-
07:48
- 21 ноября 2020
-
23:52
-
23:12
-
22:55
-
22:15
-
21:55
-
21:50
-
21:30
-
21:11
-
20:45
-
20:20
-
20:12
-
20:02
-
19:44
-
19:39
-
19:27
-
19:18
-
19:17
-
18:43
-
18:17
-
18:05
-
17:13
-
17:07
-
16:49
-
16:14
-
15:46
-
15:30
-
14:55
-
14:06
-
13:40
-
13:29
-
13:06
-
12:42
Партнерский контент