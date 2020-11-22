Знаменитый чешский нападающий Яромир Ягр выступил с обращением к болельщикам «Авангарда». Бывший форвард «ястребов» посетит матч регулярного чемпионата с КХЛ с «Ак Барсом», приуроченный к юбилею омского хоккея.

«Привет болельщикам омского „Авангарда“, скоро увидимся. Как говорил мой друг с Омска: „Ничего не бойся, всё будет хорошо“, — сказал Ягр.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Авангарда».

В минувшем сезоне 48-летний форвард принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата Чехии в составе «Кладно», забросив 15 шайб и сделав 14 результативных передач при показателе полезности "-10" и 28 минутах штрафного времени.



За карьеру Ягр провёл 1733 матча в Национальной хоккейной лиге. На его счету 766 заброшенных шайб и 1155 результативных передач при показателе полезности «+322». Чешский хоккеист защищал цвета «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Филадельфии Флайерз», «Даллас Старз», «Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари Флэймз».