Зырянов — о матче с «Локомотивом»: против бывшего клуба всегда больше заряжен

Форвард рижского «Динамо» Глеб Зырянов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:3). Российский нападающий стал автором единственной шайбы динамовцев в этой встрече.

«В прошлом матче мы провалили первый период, поэтому сегодня делали акцент на стартовом отрезке, который провели неплохо. Но удаления подсаживают нас физически, поэтому в концовке не хватает сил.



Помню, как играл в «Локомотиве», приятное было время. Конечно, когда выходишь против бывшего клуба, всегда больше заряжен. Но нужно настраиваться одинаково на каждый матч", – цитирует Зырянова пресс-служба КХЛ.

Нынешний сезон 28-летний Зырянов начинал в «Куньлунь Ред Стар». В «Динамо» Глеб находится на пробном контракте.