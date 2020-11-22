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Зырянов — о матче с «Локомотивом»: против бывшего клуба всегда больше заряжен

Зырянов — о матче с «Локомотивом»: против бывшего клуба всегда больше заряжен
Хоккей / КХЛ 0

Форвард рижского «Динамо» Глеб Зырянов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (1:3). Российский нападающий стал автором единственной шайбы динамовцев в этой встрече.

«В прошлом матче мы провалили первый период, поэтому сегодня делали акцент на стартовом отрезке, который провели неплохо. Но удаления подсаживают нас физически, поэтому в концовке не хватает сил.

Помню, как играл в «Локомотиве», приятное было время. Конечно, когда выходишь против бывшего клуба, всегда больше заряжен. Но нужно настраиваться одинаково на каждый матч", – цитирует Зырянова пресс-служба КХЛ.

Нынешний сезон 28-летний Зырянов начинал в «Куньлунь Ред Стар». В «Динамо» Глеб находится на пробном контракте.

Форварды Гунарс Скворцов и Глеб Зырянов пройдут просмотр в рижском «Динамо»
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