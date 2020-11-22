Краснослободцев — о драке в «Барысе»: гнать нужно того, кто слил видео

Бывший форвард «Барыса» Вадим Краснослободцев поделился своим мнением о драке на тренировке между защитниками Никитой Клещенко и Джесси Блэкером, в результате которой канадец получил перелом челюсти.
«Конкуренция — это, конечно, хорошо, но лучше играть в хоккей. Пресса, как обычно, топит «Барыс». Гнать нужно того, кто слил видео. Именно этот факт показывает разобщённость в коллективе. Игра команды всё наглядно демонтирует. Вскрытие таких фактов только усугубляет имидж клуба. Главное, не забывать, что «Барыс» представляет всю страну Казахстан», — написал игрок в «инстаграме» портала «Шайба.kz».
На тренировке «Барыса» перед отъездом в Уфу произошла драка между защитниками Блэкером и Клещенко. Оба игрока в итоге не поехали на выезд. 29-летний Блэкер выступает за казахстанский клуб с сезона-2018/2019. 23-летний Клещенко дебютировал за «Барыс» в прошлом сезоне.
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