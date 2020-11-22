Ставровский — о 0:3 в матче с «Йокеритом»: практически ничего не дали сделать сопернику

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (0:3).
«Хорошая игра, команда выполняла все установки, практически ничего не дали сделать сопернику, но мастерство «Йокерита» всё-таки повыше и оно всё решило. Мы забить, к сожалению, не смогли. Отмечу также безобразную реализацию большинства в нашем исполнении. Будем над этим работать», — приводит слова Ставровского пресс-служба КХЛ.
Первые два периода завершились безголевой ничьей. Только в начале третьего периода Алекс Грант вывел хозяев вперёд, ассистировали ему Якуб Крейчик и Брайан О'Нилл. В середине игрового отрезка Йон Норман с передачи Ииро Пакаринена увеличил преимущество финской команды. За секунду до конца встречи Петер Регин установил итоговый счёт матча. Шат-аут — на счету голкипера клуба из Хельсинки Яниса Калниньша.
- 22 ноября 2020
-
11:15
-
10:56
-
10:25
-
10:10
-
09:51
-
09:30
-
09:04
-
08:34
-
08:16
-
08:01
-
07:48
- 21 ноября 2020
-
23:52
-
23:12
-
22:55
-
22:15
-
21:55
-
21:50
-
21:30
-
21:11
-
20:45
-
20:20
-
20:12
-
20:02
-
19:44
-
19:39
-
19:27
-
19:18
-
19:17
-
18:43
-
18:17
-
18:05
-
17:13
-
17:07
-
16:49
-
16:14