Ставровский — о 0:3 в матче с «Йокеритом»: практически ничего не дали сделать сопернику

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (0:3).

«Хорошая игра, команда выполняла все установки, практически ничего не дали сделать сопернику, но мастерство «Йокерита» всё-таки повыше и оно всё решило. Мы забить, к сожалению, не смогли. Отмечу также безобразную реализацию большинства в нашем исполнении. Будем над этим работать», — приводит слова Ставровского пресс-служба КХЛ.

Первые два периода завершились безголевой ничьей. Только в начале третьего периода Алекс Грант вывел хозяев вперёд, ассистировали ему Якуб Крейчик и Брайан О'Нилл. В середине игрового отрезка Йон Норман с передачи Ииро Пакаринена увеличил преимущество финской команды. За секунду до конца встречи Петер Регин установил итоговый счёт матча. Шат-аут — на счету голкипера клуба из Хельсинки Яниса Калниньша.