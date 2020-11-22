Вайсфельд — об уходе Лехтонена: в этой ситуации меня больше удивляет политика «Йокерита»

Бывший генменеджер клубов КХЛ, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал уход защитника Микко Лехтонена из «Йокерита».
«Понятно, что какие-то соображения у Лехтонена есть. Возможно, Микко не нравится чехарда, которая происходит с выступлением финского клуба в этом сезоне. То играют, то отменяют матчи, то переносят, то на карантин садятся… А ему надо серьёзно подготовиться к сезону в «Торонто». Видимо, он взвесил все эти за и против и решил, что ему лучше поехать в тренировочный лагерь. Тем более не исключено, что заокеанский клуб его туда уже вызвал.
Меня больше политика «Йокерита» удивляет в этой ситуации. Ведь с позиций бизнеса идея приглашения игрока на три первых месяца чемпионата — бессмысленная. Единственное, это некий знак уважения к Лехтонену, человеческое отношение. С точки зрения Лехтонена надо учитывать ещё один нюанс: он же впервые летит в НХЛ, у него нет опыта выступлений в этой лиге. Вот защитник и решил всё сделать обстоятельно, обжиться в новом клубе, влиться в систему.
Допустим, Илья Любушкин тоже сейчас вернулся из-за океана в «Локомотив» на правах аренды и продолжает играть за ярославцев. Но он два года провёл в системе «Аризоны», всё там знает, ему сегодня игровая практика нужнее. А у Лехтонена другая ситуация — ему важно освоиться в «Торонто», пораньше окунуться в новую атмосферу», — приводит слова Вайсфельда сайт «Матч ТВ».
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