Кривокрасов: удивлён тем, как в КХЛ всё изменилось в лучшую сторону. Наслаждаюсь игрой

Бывший игрок сборной России Сергей Кривокрасов поделился впечатлениями от регулярного чемпионата КХЛ.
«Очень хороший хоккей. Наслаждаюсь и игрой, и дисциплиной команд. Удивлён, как в КХЛ всё изменилось в лучшую сторону. Игра стала более атакующей, но при этом дисциплинированной и без авантюр. А уж самоотдача хоккеистов вызывает восторг. Очень боевые матчи наблюдаю. И рад этому.
Поддерживаю ли отношения с бывшими партнёрами? Конечно, поддерживаю. И с русскими ребятами, и с североамериканцами. Встречался и за океаном, когда играл за ветеранов «Чикаго». Там в НХЛ серьёзные ветеранские организации у клубов, которые стараются нас всех держать вместе. И сейчас в Москве есть прекрасная возможность видеться со многими старыми знакомыми, когда выхожу играть за команду общества «Трудовые резервы», — приводят слова Кривокрасова «Известия».
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