Спунер — о результате 1:5: минское «Динамо» играло с ЦСКА на равных

Нападающий минского «Динамо» Райан Спунер подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:5).
«Была неплохая игра, мы выглядели достойно. К сожалению, подвели ненужные удаления. Есть и позитивные моменты, на которые мы обратим внимание, проанализируем, и будем готовиться к следующей игре. Большинство игр с топ-клубами мы играли на равных, в том числе с ЦСКА, лидером КХЛ.
В таких играх с лидерами лиги необходимо забрасывать три и более шайб, чтобы рассчитывать на итоговый успех. Мы провели хороший матч, показали добротный хоккей. Нам нужно продолжать играть, как мы умеем, набирать очки и двигаться дальше.
Следующий матч? «Локомотив» — команда с лучшей защитой в лиге, они в среднем пропускают полтора гола за игру. Если мы выиграем, то матч не будем слишком результативным — будет вязкая, плотная игра. Мы должны играть дисциплинированно, использовать моменты, которые создадим в атаке. Верю, что мы победим», – цитирует Спунера пресс-служба КХЛ.
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