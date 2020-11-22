Вайсфельд: Лехтеря в «Спартаке» стал суперплеймейкером. Мои аплодисменты Знарку!

Бывший генменеджер клубов КХЛ, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд поделился своим мнением об игре форварда «Спартака» Йори Лехтеря.
«Это не то что неожиданно, а тянет даже на сенсацию. Потому что год назад в СКА Лехтеря выглядел куда слабее. Складывалось впечатление, что нападающий «с ярмарки едет». И тут надо отдать должное главному тренеру «Спартака» Олегу Знарку, который иногда таких ветеранов реанимирует, что просто удивляешься. Порой смотришь на игрока и думаешь, что ему заканчивать пора. И вдруг он в команде Знарка до финала Кубка Гагарина доходит. В ХК МВД у этого тренера в составе именно таких «старичков» было немало. Так что в этой истории с Лехтеря — мои аплодисменты Олегу Валерьевичу!
Конечно, многое зависит от партнёров. Но дело не только в персоналиях, а в химии звена. И собрать в нём подходящих друг другу людей — опять же тренерская работа. Йори в «Спартаке» стал каким-то суперплеймейкером. Есть же хоккеисты, которым передачу отдадут, а у них то шайба с крюка сойдёт, то им принять её неудобно. А у Лехтеря в этом году всё хорошо, просто радует! Ничего общего с тем игроком, каким он был год назад в СКА. Хотя там, бесспорно, и роль у финна была другая», — приводит слова Вайсфельда сайт «Матч ТВ».
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