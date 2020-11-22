Не сыгравший ни одного матча за «Трактор» Вячеслав Лещенко продолжит карьеру в «Куньлуне»

«Куньлунь Ред Стар» заключил контракт с нападающим Вячеславом Лещенко, информирует пресс-служба КХЛ. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона.
Нынешний сезон Лещенко начинал в системе «Трактора». Российский форвард пополнил состав челябинского клуба в мае в результате обмена с ХК «Сочи», однако за главную команду чёрно-белых Вячеслав не провёл ни одного официального матча. В активе Лещенко в этом сезоне только одна заброшенная шайба в трёх матчах за фарм-клуб челябинцев в ВХЛ. 20 ноября «Трактор» расторг контракт с хоккеистом.
За карьеру в КХЛ Лещенко защищал цвета таких команд, как «Атлант», «Спартак», «Ак Барс» и «Сочи». В общей сложности в 292 матчах Континентальной хоккейной лиги Вячеслав набрал 98 (44+54) очков.
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