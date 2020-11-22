Горбунов — о бое со Светлаковым: надо было драться раньше. Когда случилось, было поздно

Нападающий минского «Динамо» Роман Горбунов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:5). В самом конце третьего периода российский форвард белорусского клуба подрался с нападающим «армейцев» Андреем Светлаковым.

«Такие моменты всегда заводят. Надо было это сделать раньше, но подвели удаления. Не знаю как сложилась бы игра, может, судья нас втроём оставил бы, рисковать не хотелось. Когда случилось, было поздно.

Надеюсь, забудем этот матч. А победа в драке добавит положительных эмоции перед следующей встречей. Завтра выходной, все голову приведут в порядок, в том числе и тренерский штаб, который подготовит нас к играм, и такого больше не будет», — цитирует Горбунова «Белорусский хоккей».