На арене «Йокерита» произошёл пожар во время матча с «Сочи»

Вчера, 21 ноября, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» обыграл «Сочи». Встреча проходила на «Хартвалл-Арене» и завершилась со счётом 3:0. Во время одного из перерывов на арене «Йокерита» произошёл пожар, который был потушен при помощи огнетушителя.
Отметим, что следующие домашние матчи финский клуб проведёт без зрителей. Это решение принято в связи с запретом властей Южной Финляндии на проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек на территории Хельсинки и Уусиммаа. Запрет вступает в силу 23 ноября и действует до 13 декабря.
Матч «Йокерита» с «Динамо» запланирован на 24 ноября, а с «Салаватом Юлаевым» — на 2 декабря. При этом подчёркивается, что ближайшая домашняя встреча «Йокерита» с «Сочи», которая состоится 20 ноября, пройдёт со зрителями.
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