Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

На арене «Йокерита» произошёл пожар во время матча с «Сочи»

На арене «Йокерита» произошёл пожар во время матча с «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Вчера, 21 ноября, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» обыграл «Сочи». Встреча проходила на «Хартвалл-Арене» и завершилась со счётом 3:0. Во время одного из перерывов на арене «Йокерита» произошёл пожар, который был потушен при помощи огнетушителя.

Отметим, что следующие домашние матчи финский клуб проведёт без зрителей. Это решение принято в связи с запретом властей Южной Финляндии на проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек на территории Хельсинки и Уусиммаа. Запрет вступает в силу 23 ноября и действует до 13 декабря.

Матч «Йокерита» с «Динамо» запланирован на 24 ноября, а с «Салаватом Юлаевым» — на 2 декабря. При этом подчёркивается, что ближайшая домашняя встреча «Йокерита» с «Сочи», которая состоится 20 ноября, пройдёт со зрителями.

Домашние матчи «Йокерита» с московским «Динамо» и «Салаватом Юлаевым» пройдут без зрителей
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020