Михайлов: Гарипов находится в «Авангарде», поэтому нет смысла заниматься гаданиями

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о вратарской ситуации в ЦСКА.

«Не говорил бы, что в ЦСКА есть очевидные проблемы с вратарской линией. Наоборот, наш новичок Шарыченков — одно из открытий чемпионата, осенью он взял на себя очень приличную нагрузку и с ней справился. Да, после серьёзной травмы пока не вышел на свой уровень Юханссон. Потенциал у шведского голкипера есть, в прошлом сезоне его статистика была даже лучше, чем у первого номера ЦСКА Сорокина. Посмотрим, как будут развиваться события.

Слухи про обмен Гарипова? Гарипов — кубковый вратарь, но он находится в «Авангарде», поэтому нет смысла заниматься гаданиями. Знаю, как внимательно каждую позицию в команде оценивают руководители и тренеры ЦСКА, только они, обладая всей информацией, видят всю картину. Если Шарыченков будет держать уровень, а Юханссон добавит, то ЦСКА в своем нынешнем составе сможет подойти к плей-офф на хорошем уровне и решать самые высокие задачи. А вратарский вопрос станет не актуальным», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.