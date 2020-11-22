«Трактор» — «Динамо»: Лямин проведёт первый матч после возвращения в московский клуб
«Трактор» и московское «Динамо» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт 22 ноября в Челябинске. Начало встречи — 15:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. В составе гостей дебютный матч в этом сезоне проведёт Кирилл Лямин.
«Трактор»:
Вилл (Федотов ),
Пилут – Манухов, Кравцов– Бывальцев– Калинин,
Карпухин – Телегин, Оберг – Седлак– Гика,
Огурцов – Гареев, Шварев– Полыгалов – Основин,
Евенко — Ясинский, Авцин — Карлин — Косов.
«Динамо»:
Бочаров (Кузнецов)
Хиетанен – Чайковски, Яшкин – Шипачёв – Кагарлицкий,
Миронов – Сергеев, Тарасов – Линдберг– Брюквин,
Бойков – Зайцев, Попугаев – Ефремов – Кулёмин,
Волков — Лямин, Зайцев – Шипов – Брызгалов
Защитник Кирилл Лямин вернулся в московское «Динамо»
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