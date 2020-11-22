«Трактор» — «Динамо»: Лямин проведёт первый матч после возвращения в московский клуб

«Трактор» и московское «Динамо» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт 22 ноября в Челябинске. Начало встречи — 15:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. В составе гостей дебютный матч в этом сезоне проведёт Кирилл Лямин.

«Трактор»:

Вилл (Федотов ),

Пилут – Манухов, Кравцов– Бывальцев– Калинин,

Карпухин – Телегин, Оберг – Седлак– Гика,

Огурцов – Гареев, Шварев– Полыгалов – Основин,

Евенко — Ясинский, Авцин — Карлин — Косов.

«Динамо»:

Бочаров (Кузнецов)

Хиетанен – Чайковски, Яшкин – Шипачёв – Кагарлицкий,

Миронов – Сергеев, Тарасов – Линдберг– Брюквин,

Бойков – Зайцев, Попугаев – Ефремов – Кулёмин,

Волков — Лямин, Зайцев – Шипов – Брызгалов