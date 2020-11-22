Кривокрасов: хочу остаться жить в России, даже если не будет никаких предложений
Бывший нападающий сборной России Сергей Кривокрасов поделился карьерными планами.
«В последние 10 лет жил не в России. У меня была хоккейная академия в Америке. Занимался ею, воспитывал сына. Тренировал детей. Сначала семь лет в Денвере, потом четыре года — в хоккейной академии во Флориде. В этом году взял перерыв в этой работе, поэтому приехал в Россию.
Хоккея в нашем штате сейчас нет, так что решил приехать в родную страну. Если будет хорошее предложение о работе, готов остаться здесь. Честно говоря, хочу остаться жить в России. Даже если не будет никаких предложений.
Останется ли сын в Америке? Да, ему 19 лет, он играет в USHL и намерен дальше там пробиваться», – цитируют Кривокрасова «Известия».
Кривокрасов: удивлён тем, как в КХЛ всё изменилось в лучшую сторону. Наслаждаюсь игрой
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