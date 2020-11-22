Азеведу – о первом голе за 15 матчей: мне странно так долго не забивать

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу рассказал о победе в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар» (5:2).

«Сыграли хорошо, удачно действовали при переходе из обороны. Сумели сдержать соперника, который показывал довольно быстрый хоккей. Перед такими важными матчами, как с «Авангардом», важно подойти уверенными в своих силах. Мы выиграли четыре последних матча, показываем неплохую игру.

Первый гол за 15 матчей? Мне странно так долго не забивать. Рад, что эта серия наконец прервалась. Но в том эпизоде Кристиан Хенкель сделал превосходную передачу, мне оставалось только отправить шайбу в ворота», – приводит слова Азеведу пресс-служба казанского клуба.