Азеведу – о первом голе за 15 матчей: мне странно так долго не забивать
Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу рассказал о победе в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар» (5:2).
«Сыграли хорошо, удачно действовали при переходе из обороны. Сумели сдержать соперника, который показывал довольно быстрый хоккей. Перед такими важными матчами, как с «Авангардом», важно подойти уверенными в своих силах. Мы выиграли четыре последних матча, показываем неплохую игру.
Первый гол за 15 матчей? Мне странно так долго не забивать. Рад, что эта серия наконец прервалась. Но в том эпизоде Кристиан Хенкель сделал превосходную передачу, мне оставалось только отправить шайбу в ворота», – приводит слова Азеведу пресс-служба казанского клуба.
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