Даниил Тарасов вышел на чистое первое место в истории московского «Динамо» по голам в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» принимает московское «Динамо». В ходе второго периода впереди гости – 4:2.

Вторую шайбу гостей забросил нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов, это его 68-й гол за карьеру в клубе. Благодаря заброшенной шайбе Тарасов вышел на чистое первое место в истории бело-голубых по голам в КХЛ, превзойдя достижение Дениса Кокарева (67).

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29-летний Тарасов — выпускник СДЮШОР «Динамо». Карьеру на взрослом уровне начинал в системе клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». Перед сезоном-2015/2016 вернулся в родной клуб, за который выступает беспрерывно по сей день. Матч с «Трактором» стал у Даниила 268-м в составе бело-голубых.