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«Барыс» в гостях проиграл «Салавату Юлаеву», потерпев четвёртое поражение кряду

«Барыс» в гостях проиграл «Салавату Юлаеву», потерпев четвёртое поражение кряду
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» обыграл казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Самыми результативными игроками встречи стали форварды хозяев Александр Кадейкин (1+1) и Теэму Хартикайнен (1+1). Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола отразил 34 броска. Единственную шайбу в составе «Барыса» забросил Роман Старченко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Это четвёртый кряду проигрыш казахстанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 25 ноября дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Барыс» 24 ноября в Санкт-Петербурге — со СКА.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2020, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Барыс
Нур-Султан
0:1 Старченко (Виделль) – 08:05' (5x5)   1:1 Хартикайнен (Маннинен, Ларсен) – 13:37' (5x4)   2:1 Кугрышев (Кадейкин) – 26:54' (5x5)   3:1 Кадейкин (Хартикайнен) – 32:45' (5x4)   4:1 Воробьёв (Мухамадуллин, Сошников) – 49:13' (5x4)
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