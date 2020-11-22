«Барыс» в гостях проиграл «Салавату Юлаеву», потерпев четвёртое поражение кряду

«Салават Юлаев» обыграл казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.
Самыми результативными игроками встречи стали форварды хозяев Александр Кадейкин (1+1) и Теэму Хартикайнен (1+1). Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола отразил 34 броска. Единственную шайбу в составе «Барыса» забросил Роман Старченко.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Это четвёртый кряду проигрыш казахстанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 25 ноября дома встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Барыс» 24 ноября в Санкт-Петербурге — со СКА.
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