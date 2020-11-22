Московское «Динамо» прервало победную серию «Трактора»

Московское «Динамо» обыграло «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 3:2, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Одним из главных героев встречи стал форвард московского клуба Дмитрий Яшкин, который оформил дубль и отдал одну результативную передачу. По два очка в составе победителей набрали Оскар Линдберг (1+1), Юусо Хиетанен (0+2) и Вадим Шипачёв (0+2).

Таким образом, прервалась пятиматчевая победная серия челябинского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 26 ноября дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Динамо» 24 ноября в Хельсинки — с финским «Йокеритом».