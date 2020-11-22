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Московское «Динамо» прервало победную серию «Трактора»

Московское «Динамо» прервало победную серию «Трактора»
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» обыграло «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске и завершилась со счётом 5:2 (1:0, 3:2, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Одним из главных героев встречи стал форвард московского клуба Дмитрий Яшкин, который оформил дубль и отдал одну результативную передачу. По два очка в составе победителей набрали Оскар Линдберг (1+1), Юусо Хиетанен (0+2) и Вадим Шипачёв (0+2).

Таким образом, прервалась пятиматчевая победная серия челябинского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 26 ноября дома встретится с екатеринбургским «Автомобилистом», а «Динамо» 24 ноября в Хельсинки — с финским «Йокеритом».

КХЛ - регулярный чемпионат
22 ноября 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Яшкин (Хиетанен, Шипачёв) – 17:00' (5x5)   1:1 Основин (Пилут, Бывальцев) – 23:14' (5x4)   1:2 Тарасов (Линдберг, Сергеев) – 24:37' (5x5)   1:3 Чайковски (Кагарлицкий, Яшкин) – 31:18' (5x5)   1:4 Линдберг (Миронов, Кулёмин) – 31:57' (5x5)   2:4 Шварёв (Полыгалов, Огурцов) – 34:06' (5x5)   2:5 Яшкин (Хиетанен, Шипачёв) – 40:29' (5x5)
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