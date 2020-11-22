Лямся: сейчас игрокам «Салавата» непросто находить мотивацию, но счёт 4:1

Главный тренер «Салавата» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (4:1).

«Сегодня ключевой момент – действия наших спецбригад. Плюс отмечу игру Юхи Метсолы. Сейчас как раз тот момент в сезоне, когда игрокам непросто находить мотивацию на матчи, но счёт 4:1 говорит сам за себя.

Сегодня ничего особенного не говорил в раздевалке, прошлую игру с «Барысом» не вспоминали. Хочу сказать, что с каждым матчем игра «Салавата» улучшается, ребята всё лучше понимают нашу систему.

Солодухина мы сегодня хотели использовать 13-м нападающим, в меньшинстве. После повреждения он продолжил игру, и это многое говорит о его характере. Почему играет Картаев, а не Пименов? Это обычная ротация», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.