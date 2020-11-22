Крикунов вышел на чистое второе место по победам на посту главного тренера «Динамо»
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на выезде переиграло «Трактор». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу команды Владимира Крикунова.
Это 205-я победа опытного наставника в стане бело-голубых. Благодаря этому Крикунов вышел на чистое второе место в клубной истории, превзойдя результат Владимира Юрзинова-старшего (204). Клубный рекорд принадлежит Аркадию Чернышёву (536).
Под руководством Крикунова московское «Динамо» в минувшем сезоне завоевало бронзовые медали чемпионата России. Во времена Суперлиги Крикунов также приводил бело-голубых к золотым медалям чемпионата России (2005). В 2006 году Владимир Васильевич выиграл с московским клубом Кубок европейских чемпионов.
Московское «Динамо» прервало победную серию «Трактора»
- 22 ноября 2020
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