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Крикунов вышел на чистое второе место по победам на посту главного тренера «Динамо»

Крикунов вышел на чистое второе место по победам на посту главного тренера «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на выезде переиграло «Трактор». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу команды Владимира Крикунова.

Это 205-я победа опытного наставника в стане бело-голубых. Благодаря этому Крикунов вышел на чистое второе место в клубной истории, превзойдя результат Владимира Юрзинова-старшего (204). Клубный рекорд принадлежит Аркадию Чернышёву (536).

Под руководством Крикунова московское «Динамо» в минувшем сезоне завоевало бронзовые медали чемпионата России. Во времена Суперлиги Крикунов также приводил бело-голубых к золотым медалям чемпионата России (2005). В 2006 году Владимир Васильевич выиграл с московским клубом Кубок европейских чемпионов.

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