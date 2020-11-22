Крикунов: первое звено московского «Динамо» вернулось в игру

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (5:2).

«Во-первых, я хочу сказать, что у нашего клуба сегодня день рождения – 74 года хоккейному клубу «Динамо» Москва. Поэтому ребята сегодня старались, боролись, тем более что проиграли первый матч этому сопернику на домашнем льду. Хотели выиграть. Второй матч подряд очень хорошо сыграло наше первое звено, у которого была засуха перед этим на три игры. Сейчас они вернулись в игру. Забили первый гол, после которого всё уже дальше пошло. Старались наши молодые игроки, которые играли в четвёртом звене. Всем спасибо за хорошую работу.

Мы не знали, кто сыграет в воротах «Трактора», поэтому персонально игру Вилла не разбирали. Хороший настрой и удача помогли нам обыграть «Трактор». Ребята заслужили победу своей правильной игрой от начала до конца», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.