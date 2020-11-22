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Гатиятулин: были опасения, что «Трактор» не восстановится к матчу. Так и получилось

Гатиятулин: были опасения, что «Трактор» не восстановится к матчу. Так и получилось
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:5).

«У нас была непростая серия перед встречей с «Динамо» — пять матчей через день. Были опасения, что затратили много сил и эмоций и можем не успеть восстановиться к этой игре. Так и получилось. Не хватило движения и свежести, где-то опаздывали, делали ошибки, за которые соперник нас наказал. Тем не менее хочу сказать слова благодарности команде, которая старалась. К сожалению, сегодня не получилось. Отдали середину площадки «Динамо», очень много простора у них было.

Поставили Вилла, потому что надеялись, что он сыграет за счёт свежести. Но я повторюсь, что всей команде не хватило свежести, поэтому такой результат.

Кравцов и Седлак давно не забивают? Они выполняют большой объём работы. Конечно, хотелось бы, что они забивали, но у нас есть другие звенья, которые забивали голы до этого. Играет команда. Готовимся к следующему матчу», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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