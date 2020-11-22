Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Разин — о матче с «Металлургом»: забили три гола в большинстве, это принесло успех

Разин — о матче с «Металлургом»: забили три гола в большинстве, это принесло успех
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:1).

«Мы провалили первый период, полностью его проиграли. Хотя были моментики, которые можно было забить. Но в целом сыграли плохо. За второй, третий — благодарен ребятам, они выполнили установку. Плюс большинство и меньшинство сыграли свою роль. Что с нами ранее не случалось. Забили три гола в большинстве, это принесло успех. Как добиться стабильности в большинстве? Хочется зацепиться. Сегодня как раз были голы — бросок, добивание. Это классика игры в большинстве.

Матушкин? Честно, мы уже с Максимом разговаривали. Пока всё на стадии обсуждения, но я хотел бы, чтобы он остался», — приводит слова Разина пресс-служба лиги.

«Северсталь» в гостях уверенно обыграла магнитогорский «Металлург»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020