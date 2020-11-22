Разин — о матче с «Металлургом»: забили три гола в большинстве, это принесло успех

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:1).

«Мы провалили первый период, полностью его проиграли. Хотя были моментики, которые можно было забить. Но в целом сыграли плохо. За второй, третий — благодарен ребятам, они выполнили установку. Плюс большинство и меньшинство сыграли свою роль. Что с нами ранее не случалось. Забили три гола в большинстве, это принесло успех. Как добиться стабильности в большинстве? Хочется зацепиться. Сегодня как раз были голы — бросок, добивание. Это классика игры в большинстве.

Матушкин? Честно, мы уже с Максимом разговаривали. Пока всё на стадии обсуждения, но я хотел бы, чтобы он остался», — приводит слова Разина пресс-служба лиги.