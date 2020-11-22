Брагин: молодёжная тройка СКА соскучилась по игре вместе, они неплохо сыграли с «Амуром»

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (5:3).

«Непросто вошли в игру, в первом периоде было мало позитивного, но начиная со второго периода мы более или менее сыграли в свою игру. Большинство неплохо сработало, поэтому и пришла победа.

Как долго молодёжная тройка будет играть вместе? Подколзин же уезжает на чемпионат мира, пока они будут играть вместе. Они соскучились по игре вместе, неплохо провели две-три смены в концовке прошлой игры, поэтому сегодня поставили их вместе. Неплохо сыграли сегодня.

Сложно сказать, почему тяжело складываются матчи с аутсайдерами Востока. Так же готовимся, настраиваем ребят. Где-то не хватает концентрации, хотя по ходу сегодняшней игры она пришла, а с ней и результат.

У сборников из молодёжки будет три-четыре отдыха в начальной стадии подготовки, поэтому если они будут хорошо выглядеть, то будут играть в матчах СКА до того, как уехать на сборы.

Белов сыграл хорошо, особенно для первой игры за долгое время. Цементировал оборону, не допускал ошибок, выигрывал единоборства. Самонов уже практически готов, может быть, выйдет на следующую игру.

Перестановки в тренерском штабе связаны с тем, что у Потапова больше опыта и он уже знает ребят, которые находятся в команде», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.